Vitomirović: Borba protiv klimatskih promjena i zaštita životne sredine uvijek na vrhu agende

Podgorica, (MINA) – Borba protiv klimatskih promjena i zaštita životne sredine su uvijek na vrhu agende, kazao je državni sekretar Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera (MERS), Nenad Vitomirović.

On je to rekao na Eko forumu, koji je održan u Herceg Novom, a organizovala ga je kompanija Vozim na struju, pod pokroviteljstvom Opštine Herceg Novi, uz podršku MERS-a i Agencije za zaštitu životne sredine.

Vitomirović je, kako je saopšteno iz MERS-a, rekao da je većina tema foruma iz klastera 4 za pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji (EU).

„Klaster 4 čine energetika, saobraćaj, trans-evropske mreže, klimatske promjene i životna sredina. Nije slučajno da su pomenute oblasti u jednoj grupi, jer je poznato da se u klastere spajaju slične i međusobno zavisne oblasti”, kazao je Vitomirović.

Govoreći o električnim vozilima, on je istakao da nije riječ o modernizaciji voznog parka već o suštinskom smanjenju CO2 i zagađenja prirode.

“Kada govorimo o energetskoj efikasnosti, mi u suštini govorimo o smanjenju potrebe za proizvodnjom električne energije iz fosilnih goriva kako bi se smanjila emisija CO2 i štetnih materija. Borba protiv klimatskih promjena i zaštita životne sredine su uvijek na vrhu agende”, naveo je Vitomirović.

Direktorica Eko Foruma Zorana Đorić kazala je da je ideja realizacije ovakvog događaja da se podigne svijest kod pojedinaca kako bismo razumjeli da mali koraci prave velike korake u budućnosti.

“Neizostavno je važno i na koji način politiku ponašanja kreiraju korporacije jer one zapravo imaju najveći uticaj“, rekla je Đorić.

Ona je istakla da ke projekat koji uskoro počinje sa realizacijom prvi projekat te vrste u regionu.

„I definitivno će postaviti Herceg Novi na jednu ozbiljnu skalu gradova koji su preduzeli korake u cilju smanjenja karbonskog otiska i doprinosa lokalnom stanovništvu, ali i brojnim turistima, kada je u pitanju smanjenje buke i emisije štetnih gasova”, istakla je ona.

Ambasador Brazila u Republici Srbiji Žoze Maura da Fonseka Kosta Kouto pridružio se globalnim pregovorima o očuvanju životne sredine i smanjenju emisije gasova sa efektom staklene bašte.

Ambasador Meksika u Republici Srbiji Karlos Feliks Korona istakao je da je Meksiko posvećen zelenoj agendi, te da smatra da nema drugog rješenja.

On je pozdravio događaje kao što je Eko Forum, dodajući da smatra da je jedini način za prevazilaženje problema taj da zajedno rade predstavnici vlasti, odnosno države, privatnog i civilnog sektora.

Ministar trgovine i turizma u Vladi Republike Srpske Denis Šulić istakao je da je Eko Forum Herceg Novi sigurno jedan od važnih događaja ne samo za taj grad, već za cijelu regiju kada su u pitanju sve stvari koje se tiču ekologije, ali i održivog razvoja.

“Važno je da na ovakvim događajima, kako na lokalnom tako i na republičkom nivou, razgovaramo o svim mogućim perspektivama, ali i posljedicama ako ne budemo čuvali našu životnu sredinu”, kazao je Šulić.

Direktor Parking servisa Herceg Novi Miladin Vidaković ,na čiju inicijativu je i došlo do organizacije Eko Foruma u tom gradu, govorio je o projektu Električnih dostavnih vozila u šetačkoj zoni koji je u svojoj početnoj fazi.

Pomoćnik direktora Agencije za bezbjednost saobraćaja R Srbije, Milan Milojević, kazao je da ovakvi događaji imaju izuzetan značaj.

U saopštenju se navodi da su pored redovnih aktivnosti Agencije, nedavno plasirani i novi priručnici kako za kontrole na tehničkim pregledima, tako i za servisere, hitne službe i druge učesnike koji koriste električna vozila.

„Eko Forum je protekao u radnoj atmosferi sa raznovrsnim programom i panel diskusijama, a drugog dana foruma je ekskluzivno održana i obuka za procjenitelje šteta u osiguravajućim kućama u prepoznavanju šteta na električnim vozilima, koju je organizovala Green Drive Academy“, kaže se u saopštenju.

