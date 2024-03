Više od 67 odsto građana ima pozitivan stav o policiji

Podgorica, (MINA) – Više od 67 odsto građana u Crnoj Gori prošle godine je imalo pozitivan stav o policiji, što je skoro tri odsto više u odnosu na 2022., pokazalo je istraživanje Misije OEBS-a.

Istraživanje Percepcija policije u Crnoj Gori koje je spovela Agencija Damar, a naručila Misija OEBS-a u Crnoj Gori, pokazalo je da je u prošloj godini 42,4 odsto građana primijetilo promjene na bolje u radu policije, što je poboljšanje u odnosu na 2022. godinu.

Iz Misije OEBS-a su kazali da je to peto godišnje istraživanje, koje je sprovedeno u oktobru prošle godine, na reprezentativnom uzorku od hiljadu ispitanika.

“Više od 60 odsto ispitanika smatra da je policija najefikasnija u oblasti zaštite bezbjednosti građana, a slijede bezbjednost saobraćaja 54,4 odsto i upravljanje i bezbjednost granica 48,5 odsto“, navodi se u saopštenju Misije OEBS-a.

Ističe se da se 81 odsto ispitanika slaže da su žene i muškarci podjednako sposobni da obavljaju policijske dužnosti, što je skoro identičan rezultat kao 2022. godine.

Istraživanje je pokazalo da 71 odsto građana vjeruje da je Crna Gora stabilna, dok se 80,6 odsto ispitanika osjeća bezbjedno.

„Preko 80 odsto građana identifikovalo je narkomaniju, organizovani kriminal i trgovinu drogom kao najveće probleme po bezbjednost građana“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da skoro 70 odsto ispitanika korupciju vidi kao značajan problem, što je smanjenje od 10 odsto u odnosu na 2022. godinu.

Iz Misije OEBS-a su kazali da 54 odsto ispitanika i dalje vjeruje da je određeni broj policajaca umiješan u korupciju.

„Građani su zadovoljniji efikasnošću policije u borbi protiv korupcije (sa 31 odsto u 2022. na 37 odsto u prošloj godini) i borbi protiv kriminala (sa 29 odsto u 2022. na 37 odsto u prošloj godini“, rekli su iz Misije OEBS-a.

Istraživanje je pokazalo da bi 68 odsto građana željelo više informacija o tome kako se policija bori protiv organizovanog kriminala.

Više od 38 odsto građana je prošle godine smatralo da je sistem zapošljavanja u policiji transparentan, što je povećanje u odnosu na 31 odsto u 2022.

„Ovo promjena svijesti dolazi, između ostalog, nakon Misijinih kampanja javnog informisanja koje su podsticale žene i mlade da se prijave na Policijsku akademiju“, objasnili su iz Misije OEBS-a.

Kako se navodi, gotovo 90 odsto ispitanika smatra da građani ne bi trebalo da posjeduju vatreno oružje, što je povećanje od 5,1 odsto u odnosu na 2022. godinu.

„Usvajanje izmjena i dopuna Zakona o oružju, kada on stupi na snagu, daće mogućnost Misiji da sprovede kampanju podizanja svijesti javnosti o značaju legalizacije i dobrovoljne predaje oružja“, kaže se u saopštenju.

Iz Misije OEBS-a su poručili da će nastaviti da podržavaju aktivnosti usmjerene na razvoj i jačanje Uprave policije i dalji razvoj profesionalne i demokratske policijske službe, sposobne da otkriva i bori se protiv korupcije i organizovanog kriminala, uz povećanje nivoa bezbjednosti u zajednici.

„Misija će, takođe, raditi sa policijom na daljem jačanju i povećanju broja žena u policijskoj službi“, navodi se u saopštenju.

