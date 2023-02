Više od 11 hiljada stradalih u zemljotresu

Ankara, (MINA) – Broj poginulih u razornom zemljotresu koji je u ponedjeljak pogodio Tursku i Siriju porastao je na više od 11,2 hiljade.

Zvaničnici i medicinari rekli su da su 8.574 osobe poginule u Turskoj i 2.662 u Siriji u zemljotresu jačine 7,8 stepeni po Rihteru, čime je ukupan broj žrtava porastao na 11.236.

Evropski komesar za upravljanje krizama Janez Lenarčič saopštio je da je Sirija aktivirala mehanizam civilne zaštite Evropske unije (EU) dva dana nakon snažnog zemljotresa.

„Jutros smo dobili zahtjev od vlade Sirije za pomoć kroz mehanizam civilne zaštite“, rekao je Lenarčič novinarima, prenosi Radio Slobodna Evropa.

On je prethodni dan na Tviteru /Twitter/ objavio da je EU preko mehanizma civilne zaštite poslala 28 timova iz 21 zemlje.

Prvi zemljotres jačine 7,8 stepeni po Rihterovoj skali dogodio se u četiri sata i 17 minuta po lokalnom vremenu na dubini od oko 18 kilometara, u blizini turskog grada Gaziantepa, u kojem živi oko dva miliona ljudi, saopštio je američki Geološki zavod.

Nekoliko sati kasnije dogodio se drugi zemljotres od 7,5 stepeni po Rihteru.

Saučešća i ponude pomoći stigle su iz desetina zemalja svijeta, uključujući i EU, Ujedinjene nacije, NATO, Vašington, Kinu i Rusiju.

Predsjednik Turske Redžep Tajip Erdogan rekao je da je 70 zemalja ponudilo pomoć.

Američki predsjednik Džo Bajden obećao je turskom kolegi da će Sjedinjene Američke Države (SAD) poslati svu potrebnu pomoć.

Državni sekretar SAD-a Entoni Blinken rekao je u utorak da, iako će raditi sa partnerima na pružanju pomoći u Siriji, neće komunicirati sa vlastima pod kontrolom predsjednika Bašara el Asada, čija je vlada pod zapadnim sankcijama zbog navodnih humanitarnih zloupotreba tokom skoro 12-godišnjeg građanskog rata.

Svjetska zdravstvena organizacija saopštila je da bi do 23 miliona ljudi moglo biti pogođeno zemljotresom i obećala dugoročnu pomoć.

Papa Franja uputio je danas svoje molitve za hiljade žrtava zemljotresa u Siriji i Turskoj i pozvao međunarodnu zajednicu da nastavi da podržava napore za spašavanje i oporavak.

