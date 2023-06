Vakcine i materijali iz Kine pomogli Crnoj Gori u borbi protiv pandemije

Podgorica, (MINA) – Vakcine i materijali za prevenciju epidemije iz Kine igrali su posebnu ulogu i pomogli su Crnoj Gori u borbi protiv pandemije koronavirusa, kazao je direktor Instituta za javno zdravlje (IJZ) Igor Galić.

Galić je to kazao na sastanku sa ambasadorom Kine u Crnoj Gori Fan Kunom.

“Galić je poručio da su vakcine i materijali za prevenciju epidemije iz Kine igrali posebnu ulogu i pomogli su Crnoj Gori u borbi protiv pandemije, dok je kinesko iskustvo u dijagnostici i liječenju takođe pružilo korisne reference crnogorskom medicinskom osoblju”, saopšteno je iz Ambasade Kine u Crnoj Gori.

Galić je kazao da je narod Crne Gore zahvalan na pomoći Kine u izazovnom trenutku.

“I zaista je osjetio duboko i pravo prijateljstvo koje se prepozna kad se suočavamo sa teškim situacijama”, dodaoje Galić.

On je rekao da je IJZ voljan da u potpunosti odigra svoju ulogu u unapređenju saradnje dvije države u raznim oblastima uključujući medicinu, kao i da nastavi da njeguje tradicionalno prijateljstvo između Crne Gore i Kine.

Fan je istakao da je prijateljstvo naroda Kine i Crne Gore duboko, a naglasio je i međusobnu pomoć i podršku tokom borbe protiv pandemije COVID-19.

Iz Ambasade su kazali da je Fan predstavio važan doprinos Kine svjetskoj borbi protiv pandemije, kao i dostignuća razvoja kineskog sistema medicinske i zdravstvene zaštite u novoj eri.

Fan je istakao da je kineska strana spremna da jača saradnju sa Crnom Gorom, poput obuke medicinskog osoblja i nabavke medicinske opreme.

Kineska Ambasada je u utorak bila i domaćin prijema za delegaciju koju čine direktori škola i osoblje univerziteta koji će posjetiti Kinu.

Fan je, kako je saopšteno, kroz video klipove pokazao najnovija dostignuća modernizacije u kineskom stilu.

On je naveo da se nada da će delegacija tokom posjete osjetiti jaku snagu i velike promjene razvoja ekonomije i društva Kine, i iskusiti drevnu i modernu stranu kineske kulture.

