UZOR: Potrebno uvođenje normi dobre političke komunikacije

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori je potrebno uvesti norme dobre političke komunikacije, reformisati zakonske odredbe o govoru mržnje, jačati medijsku i argumentacionu pismenosti kroz obrazovanje, smatraju u Udruženju za odgovorni i održivi razvoj (UZOR).

Programska menadžerka UZOR-a Maja Nikolić, kazala je da se u Crnoj Gori politički oponenti više ne posmatraju kao legitimni neistomišljenici, već kao neprijatelji, a da izostanak jasnih standarda dobre argumentacije, otvara prostor za dvostruka tumačenja, logičke greške i emocionalne manipulacije.

Nikolić je kazala da tako javna retorika postaje zasićena ekskluzivizmom, etiketiranjem i govorom mržnje, čime se sužava prostor za racionalnu političku debatu, što slabi demokratski kapacitet društva.

Ona je navela da se sa druge strane, svaki pokušaj da se javni govor “normativizuje” u argumentacionom kontekstu, doživljava kao “policijski posao”, odnosno uskraćivanje slobode govora, što je takođe evidentno i u slučaju govora mržnje.

“Kao odgovor na ove probleme, UZOR predlaže set preporuka koje uključuju uvođenje normi dobre političke komunikacije, reformu zakonskih odredbi o govoru mržnje, jačanje medijske i argumentacione pismenosti kroz obrazovanje, razvoj mehanizama za rano prepoznavanje retoričke radikalizacije, otvaranje prostora za konstruktivni dijalog među političkim akterima”, istakla je Nikolić.

Ona je objasnila da Uzor analizom želi da doprinese stvaranju političke i društvene kulture u kojoj neslaganje neće voditi neprijateljstvu i antagonizmu, već biti osnova za kvalitetniju i demokratskiju razmjenu ideja.

“Isto tako, svjesni smo da ne živimo na “slobodnom tržištu ideja”, već u polarizovanoj javnoj sferi podložnoj dezinformacijama- pa potenciranjem dobre argumentacije možemo izbjeći prizvuk ideološke ostrašćenosti”, rekla je Nikolić.

Ona je poručila da ove preporuke ne nude brza rješenja, ali da predstavljaju održiv okvir za izgradnju, inkluzivnije i racionalnije javne scene u Crnoj Gori.

Nikolić je ocijenila da njihova implementacija zahtijeva političku volju, međusektorsku saradnju i dugoročnu institucionalnu podršku.

“Međutim, bez jasnog odgovora na izazove retoričke radikalizacije, Crna Gora ostaje izložena opasnostima dublje polarizacije, institucionalne erozije i narušavanja demokratskog dijaloga. A to nije put do UZOR(nog) društva…”, zaključila je Nikolić.

