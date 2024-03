Uz podršku EU i UK do ljeta uništenje zaplijenjenih cigareta

Podgorica, (MINA) – Vlada je, obrazovanjem Koordinacionog tijela za popis oduzete robe u Slobodnoj zoni Luke Bar, pokazala da postoji jaka politička volja da se riješi problem zaplijenjenih cigareta.

To je saopšteno na sastanku premijera Milojka Spajića i potpredsjednika Vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju Moma Koprivice sa zamjenicom šefa Političke sekcije u Delegaciji Evropske unije (EU) Laurom Zampeti, britanskom ambasadorkom Don Meken i njenim timom.

“Uz punu podršku EU i Ujedinjenog Kraljevstva do ljeta uništenje zaplijenjenih cigareta”, napisao je Spajić na društvenoj mreži X.

Kako je saopšteno iz Vlade, tokom sastanka je razgovarano o kompleksnosti situacije, a popis zaplijenjenih cigareta je prvi korak koji će biti napravljen.

Spajić je na sastanku rekao da je želja Vlade da to riješi i da u Slobodnoj zoni Luka Bar više ne bude zaplijenjenih cigareta.

„Uz vašu pomoć želimo da čitav proces učinimo transparentnijim i efkasnijim. Sam popis cigareta se mora uraditi drugačije nego prethodnog puta, jer moramo znati i ko su vlasnici, kao i voditi računa o rokovima trajanja, što nije urađeno 2022. godine“, istakao je Spajić.

Iz Vlade su kazali da su međunarodni partneri spremni da obezbijede finansijsku i stručnu podršku kako bi se efikasno došlo do rješenja.

Zampeti je rekla da je EU zadovoljna jer vidi napredak u toj značajnoj oblasti.

Ona je naglasila da je Evropska komisija već ponudila pomoć u procesu uništavanja zaplijenjenih cigareta.

„Ovo pitanje je aktuelno već neko vrijeme i jasno nam je koliko je situacija kompleksna, zato mislimo da je osnivanje Koordinacionog tijela za popisivanje i uništenje zaplijenjenih nelegalnih cigareta važan korak u pravcu rješavanja pitanja zakonitosti u Slobodnoj zoni Luke Bar“, istakla je Zampeti.

Koprivica je ocijenio da je organizacijom Koordinacionog tijela poslata jaka poruka, ne samo međunarodnoj zajednici, već i građanima da počnu da vjeruju u institucije.

On je naglasio da je šverc cigareta pravio ekonomsku štetu, ali je, kako je rekao, imao i politički i institucionalni uticaj, jer su u prethodnom periodu procesuirani brojni zvaničnici i visoki funkcioneri, zbog sumnji da su učestvovali u nelegalnim radnjama.

„Osnivanjem ovog tijela smo stvorili pravni osnov da imamo puni kapacitet za rješavanje ovog pitanja“, naglasio je Koprivica.

Meken je kazala da će rješenje pitanja sigurnosti sigurno uticati i na kredibilitet Luke Bar i ocijenila da je to ključ i za njen dalji ekonomski rast.

„Ono što se uradi za Slobodnu zonu uticaće na budućnost Luke Bar, zato želimo da se usresredimo i da ovu stvar koja se tiče bezbjednosti završimo na uspješan način“, naglasila je Meken.

Na sastanku je istaknuto da efikasan odgovor na taj problem može biti ključan i sa aspekta ukupne bezbjednosti u Luci Bar.

„Regulisanjem Slobodne zone, učinio bi se i prvi korak ka valorizaciji luke“, kaže se u saopštenju.

Iz Vlade su kazali da je na sastanku razgovorano i o Zakonu o slobodnim zonama, koji nije promijenjen od 2009. godine i istaknuto da je važno da se što efikasnije završi rad na novom zakonskom rješenju.

„Prioritet je i osigurati bolji nadzor u Slobodnoj zoni, što bi se trebalo postići korišćenjem video tehnologije i digitalizacijom sistema vođenja podataka“, zaključuje se u saopštenju.

