Utvrditi okolnosti pozivanja građana na privatne brojeve u toku kampanje

Podgorica, (MINA) – Centar za građansko obarazovanje (CGO) pozvao je Agenciju za zaštitu ličnih podataka (AZLP) da utvrdi okolnosti pod kojima politički subjekti pozivaju građane na privatne brojeve telefona i šalju im SMS poruke u toku izborne kampanje.

Iz CGO-a su pozvali AZLP da zauzme proaktivniju ulogu u skladu da nadležnostima.

“I utvrdi okolnosti pod kojima politički subjekti u svrhu kampanje, a uoči predstojećih predsjedničkih izbora, upućuju SMS poruke i pozivaju građane na privatne brojeve telefona”, navodi se u objavi CGO-a na Tviteru /Twitter/.

Oni su kazali da je u vezi sa tim važno utvrditi i odgovornost mobilnih operatera koji su omogućili pristup brojevima telefona građana, koji su sada očigledan predmet zloupotrebe.

“Ta, ali i druge slične situacije sa zloupotrebama podataka u kampanji, ne smiju biti praćeni ćutanjem Agencije”, smatraju u CGO-u.

