Utvrdili predlog izmjena i dopuna Zakona o SPI

Podgorica, (MINA) – Vlada je utvrdila Predlog izmjena i dopuna Zakona o slobodnom pristupu informacijama (SPI), koje će, kako je saopšteno, doprinijeti djelotvornijem ostvarivanju prava na slobodan pristup informacijama.

Iz Vlade su rekli da će izmjene i dopune doprinijeti i stvaranju neohodnih mehanizama kako bi se prevazišli svi problemi u primjeni tog zakona.

„Na taj način stvoriće se i neophodni uslovi da se pravo na slobodan pristup informacijama ostvaruje još kvalitetnije i efikasnije, što će doprinijeti i bržem razvoju demokratije i demokratskog sistema“, navodi se u saopštenju Vlade.

Iz Vlade su dodali da je obezbijeđena i međunarodna eskpertska podrška od Delegacije Evropske unije (EU) u Crnoj Gori i SIGMA-e, čime je osigurano da crnogorski zakonodavni okvir u toj oblasti bude usaglašen sa međunarodnim i evropskim standardima.

„U raspravi je istaknuto da je Predlog zakona dobio pozitivno mišljenje Evropske komisije“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je na sjednici donijet i Program pristupanja Crne Gore EU od ove do naredne godine.

„Program pristupanja Crne Gore EU (PPCG) je strateški dokument koji obuhvata 33 pregovaračka poglavlja u tabelarnom prikazu“, navodi se u saopštenju.

Iz Vlade su kazali da se, kako se pravna tekovina EU konstantno mijenja i razvija, a imajući u vidu dinamiku pregovaračkog procesa, Program pristupanja na godišnjem nivou prilagođava promjenama u okviru procesa razvoja prava EU.

„U skladu s tim pristupljeno je izradi PPCG-a za ovu i narednu godinu, kako bi ovaj dokument bio usklađen s aktuelnim prioritetima Vlade, i drugim krovnim dokumentima“, rekli su iz Vlade.

Oni su kazali da je dokument rađen u skladu sa Programom rada Vlade i sadrži osvrt na planove u strateškom, zakonodavnom i administrativnom okviru, kao i pregled mjerila za zatvaranje pregovaračkih poglavlja.

Dokument, kako su rekli iz Vlade, sadrži i tabelarni prikaz pretpristupne podrške IPA II i IPA III i uvezivanje ciljeva održivog razvoja UN sa pregovaračkim poglavljima, klasterima, IPA prozorima i tematskim prioritetima.

„Dvogodišnjim Programom planirano je ukupno 537 obaveza, od čega u strateškom okviru 109 obaveza (46 se odnose na strategije) i 428 obaveza u dijelu zakonodavnog okvira (175 se odnose na zakone)“, navodi se u saopštenju.

Vlada je donijela i Strategiju razvoja Uprave policije za period od ove do 2026. godine sa Akcionim planom za ovu godinu.

„Strategijom se uspostavlja sistemski okvir za ostvarivanje ciljeva rada policije i sprovođenje ključnih mehanizama i instrumenata kao odgovor na potrebe građana-građanki i države“, naveli su iz Vlade i dodali da se takođe daje i okvir vršenja bezbjednosnog nadzora nad učinkom, ekonomičnošću, zakonitošću rada policije u svim segmentima i nivoima djelovanja.

Kako je saopšteno, taj dokument ima za cilj da se izazovi, rizici i prijetnje pravovremeno predvide, kako bi se definisale adekvatne aktivnosti i pravci djelovanja.

„Strategija je u funkciji ostvarivanja bezbjednosti građana i građanki i sprovođenja nacionalne bezbjednosne politike, polazeći od opšte usvojenih međunarodnih i evropskih standarda i vrijednosti“, kazali su iz Vlade.

Vlada je donijela i odluku kojom se važenje postojećih epidemioloških mjera produžva do 24. marta.

