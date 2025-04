Utvrdiće etičku i profesionalnu odgovornost Peruničića

Podgorica, (MINA) – Klinički centar Crne Gore (KCCG) utvrdiće etičku i profesionalnu odgovornost kardiologa te ustanove Vladimira Peruničića, kojeg je novinarka Magdalena Čelanović prijavila zbog uvreda, prijetnji i uznemiravanja.

Iz KCCG su saopštili da najoštrije osuđuju svaki vid nasilničkog, bilo verbalnog, seksističkog ili bilo kojeg oblika neetičkog ponašanja.

“Nedavni poostupak ljekara koji je zaposlen u našoj ustanovi posebno je za osudu, jer prijetnje usmjerene prema medijskim poslenicima predstavljaju udar na slobodu izražavanja i temelje demokratskog uređenja društva”, navodi se u saopštenju.

Iz KCCG su rekli da dijele osude koje su se mogle čuti od nevladinih i sindikalnih organizacija, udruženja i pojedinaca.

“A posebno uvažavamo stav Sindikata medija kojim se ukazuje da su novinari, kao i zdravstveni radnici, nerijetko izloženi napadima zbog posla kojim se bave, i da svojim djelovanjem imaju važnu ulogu u društvu i da je njihova odgovornost da budu primjer dostojanstvene i odgovorne komunikacije”, kaže se u saopštenju KCCG.

Iz te zdravstvene ustanove su saglasni i sa izjavom Sindikata doktora medicine Crne Gore, kojom je osuđena nedopustiva komunikacija ljekara sa novinarkom.

Kako su kazali, KCCG je po prijemu žalbe Čelanović, uprkos činjenici da sporni komentari nijesu nastali u kontekstu pružanja zdravstvene zaštite, niti u okviru profesionalnih dužnosti, intervenisao prema zaposlenom.

“Što je, kako smo obaviješteni, rezultiralo izvinjenjem i uvjeravanjem da se neprikladna komunikacija prekida i da se neće ponoviti, do čega je, uprkos tome, na naše neprijetno iznenađenje ipak došlo”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da se, zahvaljući pravovremenoj reakciji Uprave policije po prijavi Čelanović, neprimjerena i neetička komunikacija ljekara sa novinarkom preselila sa društvenih mreža u prostorije nadležnih sudskih organa.

“Shodno zakonskim ovlaštenjima, KCCG će u odnosu na zaposlenog sprovesti sve raspoložive mehanizme utvrđivanja etičke i profesionalne odgovornosti, kako bi u propisanim postupcima ista mogla da bude razmatrana, a u cilju utvrđivanja profesionalne sposobnosti za obavljanje rada u našoj ustanovi”, navodi se u saopštenju.

Iz KCCG su istakli da vjeruju da će postupanje nadležnih organa – Uprave policije, tužilaštva, sudstva i KCCG-a – doprinijeti sprječavanju takvih događaja u budućnosti, ali i njihovom brzom prepoznavanju i pravovremenim reakcijama.

“Kao jedina ustanova tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite u Crnoj Gori koja zapošljava najveći broj medicinskog kadra u državi, ukazujemo da se u konkretnoj situaciji radi o isključivoj odgovornosti pojedinca i da ovakav čin ne smije baciti sjenku na hiljade časnih zdravstvenih radnika koji svakodnevno svojom stručnošću i posvećenošću brane dostojanstvo svog poziva”, zaključuje se u saopštenju.

