Usvojena Uredba o sistemu upravljanja otpadom od električne i elektronske opreme

Podgorica, (MINA) – Vlada Crne Gore usvojila je danas Uredbu o sistemu upravljanja otpadom od električne i elektronske opreme, saopšteno je iz Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera.

Navodi se da je Vlada Uredbu, čiji je cilj da spriječi nepropisno odlaganje otpada od električne i elektronske opreme na javnim i drugim površinama, usvojila na predlog resornog ministra Damjana Ćulafića.

Ćulafić je kazao da Uredba o načinu i postupku osnivanja sistema preuzimanja, sakupljanja i obrade otpada od električne i elektronske opreme ima za cilj da se obezbijedi kontinuitet razvoja i unaprjeđenja sistema upravljanja otpadom.

“Odnosno unaprjeđenje postojećih i razvoj novih mjera, mehanizama i instrumenata upravljanja posebnim vrstama otpada, kako bi u konačnom ostvarili i zahtjevno postavljene ciljeve u pregovaračkom procesu Poglavlja 27“, rekao je Ćulafić.

Prema njegovim riječima, tim aktom i definisanjem načina i postupka osnivanja sistema, steći će se preduslovi da se riješi nastajanje velikog broja neuređenih odlagališta na kojima se nekontrolisano odbacuje otpad od električne i elektronske opreme.

„Osnivanje sistema preuzimanja, sakupljanja i obrade otpada od električne i elektronske opreme je od velikog značaja za oblast upravljanja otpadom, a njegovim adekvatnim funkcionisanjem obezbijediće se finansijska i organizaciona odgovornost za upravljanje ovom vrstom otpada“, kazao je Ćulafić.

Proizvođači će, kako je rekao, biti dužni da informišu javnost o pravilnom odlaganju takvog otpada i da uspostave organizovane sisteme za upravljanje tim tokovima – samostalno, udruženo s drugim privrednim subjektima ili angažovanjem trećih lica.

„Ova obaveza je usklađena s principom proširene odgovornosti proizvođača, koji se primjenjuje širom Evropske unije. Većina proizvođača će se najvjerovatnije priključiti kolektivnim organizacijama kako bi zajednički ispunjavali obaveze, čime se racionalizuju troškovi i administrativni teret”, kazao je Ćulafić.

Prema njegovim riječima, uvođenje tog sistema doprinosi boljoj kontroli upravljanja otpadom, zaštiti životne sredine i razvoju cirkularne ekonomije.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS