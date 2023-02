Ustavni sud bez Bošnjaka još jedna loša poruka parlamentarne većine

Podgorica, (MINA) – Predlog za dopunu nedostajućih sudija Ustavnog suda, kojim će se i ta sudska instanca ostaviti bez Bošnjaka, još jedna je u nizu loših poruka koje parlamentarna većina šalje Bošnjacima u Crnoj Gori, poručili su iz Bošnjačke stranke (BS).

Iz BS su kazali da je riječ o nastavku etničkog čišćenja institucija od Bošnjaka.

Kako su naveli, značajan dio političkog kapitala BS i postignutih međunarodnih standarda u oblasti zaštite manjinskih prava sadržan je u ustavnim odredbama o pravu na srazmjernu zastupljenost i afirmativnu akciju.

“Predlaganje sastava Ustavnog suda, koji ne uvažava te ustavne mehanizme, za nas je apsolutno neprihvatljiv i predstavlja kršenje Ustavom zagarantovanih i degradaciju već ostvarenih prava”, poručili su iz BS.

Oni su naveli da pripadnik bošnjačkog naroda ne može biti član Sudskog savjeta, ne može ući u Tužilački savjet, ne može biti izabran za sudiju Vrhovnog i Apelacionog suda, a od danas zvanično ne može ni u Ustavni sud.

“Takav odnos prema pripadnicima bošnjačkog naroda je poraz građanske i multietničke Crne Gore”, zaključili su iz BS.

