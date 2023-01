Uručili vrijednu donaciju za djecu izbjeglice

Podgorica, (MINA) – Predstavnici Agencije Ujedinjenih nacija za izbjeglice (UNHCR) i kompanije One uručili su tablet računare i internet pakete djeci koja su, zbog oružanih sukoba, sa svojim porodicama primorana da zatraže utočište u Crnoj Gori.

Iz kompanije One i UNHCR-a saopštili su da će vrijedna donacija djeci omogućiti da lakše prate školske programe i nastavu.

Šef Odjeljenja za vanjske odnose u UNHCR-u Mensur Bajramspahić rekao je da ta Agencija UN-a i kompanija One blisko sarađuju od 2020. godine u pružanju konkretne pomoći izbjeglicama, tražiocima azila i drugim osobama pod zaštitom UNHCR-a.

„Tokom 2021. godine, zajedničke aktivnosti komunikacija u zajednici omogućile su blagovremeno informisanje lica pod brigom UNHCR-a o svim mjerama suzbijanja pandemije koronavirusa“, kazao je Bajramspahić.

Time se, kako je dodao, doprinijelo niskoj stopi transmisije virusa među tom populacijom.

„U ovoj godini saradnju nastavljamo prevashodno u jačanju integracije lica koja su našla utočište u Crnoj Gori, uključujući i kroz podršku sveobuhvatnom pristupu sistemu obrazovanja“, rekao je Bajramspahić.

Direktor korporativnih poslova u One Crna Gora, Srđan Šišić, kazao je da je donacija još jedan korak u misiji te kompanije da pomogne onima kojima je to najpotrebnije.

„Mislim da je dužnost, kako javnog, tako i privatnog sektora, da se pridruži UNHCR-u u njihovoj misiji da pomogne onima koji su utočište od užasa rata pronašli u Crnoj Gori“, rekao je Šišić.

On je poručio da je kompanija One svjesna izazova sa kojima se izbjeglice suočavaju i da zato nastavljaju da pružaju konkretan doprinos kako bi im život u Crnoj Gori bio lakši.

„Vjerujemo da je obrazovanje osnovno ljudsko pravo i ponosni smo što i ovom donacijom možemo da podržimo djecu na njihovom putu sticanja znanja,” kazao je Šišić.

Roman, izbjeglica, zahvalio je u ime svoje djece na donaciji, navodeći da će im tableti biti od koristi za učenje crnogorskog jezika, a pomoći će im i u izradi školskih zadataka.

“UNHCR zahvaljuje kompaniji One na dosljednoj primjeni korporativne društvene odgovornosti za dobrobit ljudi koji su primorani da napuste svoje domove i zatraže utočište u Crnoj Gori”, navodi se u saopštenju.

