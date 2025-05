Upravljao vozilom pod dejstvom šest droga

Podgorica, (MINA) – Saobraćajna policija uhapsila je u Budvi M.M iz Podgorice, za kojeg je testiranjem utvrđeno da je upravljao vozilom pod dejstvom šest vrsta opojnih droga.

Uprava policije objavila je na mreži X da je utvrđeno da je upravljao vozilom pod dejstvom kokaina, metamfetamina, marihuane, benzodijazepina, opijata i buprenofina.

