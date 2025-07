Uprava policije: Službenici postupali uzdržano i profesionalno

Podgorica, (MINA) – Policijski službenici su na večerašnjem protestu u Podgorici postupali krajnje uzdržano, profesionalno i u skladu sa etičkim standardima, pokazujući visok stepen tolerancije i trpeljivosti, kazali su iz Uprave policije.

U blizini Vile Gorica večeras je održan protest koji je organizovala neformalna građanska asocijacija STEGA, povodom dodjele Trinaestojulske nagrade književniku Bećiru Vukoviću.

Iz policije su naveli da se oko 200 građana okupilo u blizini Vile Gorica u Podgorici „izražavajući protest kroz neprijavljeno javno okupljanje, na koje su prethodno pozvali predstavnici neformalne grupe građana STEGA”.

Kako su rekli, okupljeni građani, koji su se nalazili na ulazu iz Bulevara Ivana Crnojevića u ulicu Rista Stijovića i Beogradsku, koje vode prema štićenom objektu – Vili Gorica, u jednom trenutku su guranjem pokušali potisnu policijske službenike i probiju policijski kordon, „kako bi se kretali i neovlašteno ušli u štićeni prostor Vile Gorica“.

Iz policije su kazali da su okupljeni tom prilikom gađali policijske službenike „kamenicama, flašama, jajima i drugim sredstvima“.

„Kako bi ih spriječili u namjeri, nakon više upozorenja i izdatih naređenja na koje su se građani oglušili, policijski službenici su upotrijebili najblaže sredstvo prinude, ručni sprej sa nadražujućim dejstvom, prema grupi osoba“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da se ubrzo nakon toga grupa građana se povukla nazad i prestala sa napadom i pružanjem otpora.

Kako se dodaje, nedugo zatim, pojedini okupljeni, među kojima primarno D.M. i pojedini poslanici Skupštine Crne Gore, pozvali su građane da ponovo otpočnu probijanje policijskog koordina, što se ubrzo i dogodilo, na način što su okupljeni građani gurali policijske službenike.

„Tokom ovog aktivnog napada na policijske službenike uz gađanje kamenicama, flašama, jajima i drugim sredstvima, jedan policijski službenik je zadobio povrede i njemu je ukazana ljekarska pomoć“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su, da bi odbili napad, savladali otpor i uspostavili javni red i mir, policijski službenici ponovno upotrijebili sredstvo prinude – ručni sprej sa nadražujućim dejstvom, nakon čega su se građani povukli na pozicije gdje su okupljeni.

„O navedenom događaju je upoznat tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, a policijski službenici će preduzeti zakonom propisane mjere i aktivnosti na očuvanju javnog reda i mira, zaštiti šticenog objekta i prostora, te omogućavanju nesmetanog odvijanja drumskog saobraćaja, ali i na identifikaciji učesnika u narušavanju javnog reda i mira“, rekli su iz policije.

Oni su naveli da će službenici Uprave policije izvršiti sveobuhvatnu analizu dostupnih video –snimaka, uključujući snimke sa nadzornih kamera, službenih uređaja i medijskih izvora, koji su zabilježili fizičke napade na policijske službenike, kao i druge oblike nasilnog ponašanja tokom neprijavljenog okupljanja.

Kako su rekli iz policije, analiza će biti usmjerena na identifikaciju počinilaca, utvrđivanje individualne odgovornosti, kao i preduzimanje zakonom propisanih mjera prema svim licima koja su učestvovala u napadu na službena lica i narušavanju javnog reda i mira.

„Ističemo da su policijski službenici, u konkretnom slučaju, postupali krajnje uzdržano, profesionalno i u skladu sa etičkim standardima policijske službe, pokazujući visok stepen tolerancije i trpeljivosti“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su se okupljeni građani ponašali nasilno, koristeći i tvrde predmete, sa ciljem da na silu da uđu u štićeni prostor, čime su direktno ugrozili javni red i mir, bezbjednost učesnika i policijskih službenika.

Iz policije su apelovali na sve građane, kao i prisutne poslanike, da svojim ponašanjem ne podstiču nasilno ponašanje, ne pozivaju na incidente i ne doprinose narušavanju javnog reda i mira, posebno ne ugrožavanjem policijskih službenika na zadatku.

„Uvažavajući pravo na mirno okupljanje, pozivamo sve prisutne da doprinesu očuvanju bezbjednosti i omoguće nesmetano odvijanje saobraćaja i slobodno kretanje pješaka ka objektu Vila Gorica“, navodi se u saopštenju.

