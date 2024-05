UPCG i Agencija za zaštitu životne sredine potpisali Memorandum o saradnji

Podgorica, (MINA) – Unija poslodavaca Crne Gore (UPCG) i Agencija za zaštitu životne sredine potpisale su Memorandum o saradnji koji će, kako je saopšteno, omogućiti realizaciju zajedničkih programa, projekata i inicijativa koji pružaju podršku razvoju preduzetništva, a u biznis zajednici promovišu ekološku odgovornost.

Memorandum su potpisali predsjednik UPCG Slobodan Mikavica i direktor Agencije za zaštitu životne sredine Milan Gazdić.

Mikavica je rekao da je zaključenje Memoranduma najbolja potvrda dugogodišnjeg institucionalnog partnerstva UPCG i Agencije za zaštitu životnu sredinu.

„A istovremeno i pokazatelj spremnosti za jačanje međusobne saradnje koja će u narednom periodu rezultirati brojnim zajedničkim aktivnostima koje donose dobrobit i privrednicima i ukupnom crnogorskom društvu”, kazao je Mikavica.

Gazdić je naveo da je potpisivanje Memoranduma nastavak dugogodišnje uspješne saradnje na brojnim projektima koje tangiraju oblast životne sredine i ekonomije.

„Sa UPCG u prethodnom periodu realizovali smo veliki broj događaja, konferencija i okruglih stolova na korist privrede i zajednice. U tom smislu, danas i zvanično formalizujemo našu saradnju”, istakao je Gazdić.

Kako je saopšteno iz UPCG i Agencije, Memorandumom o saradnji uspostavljaju se principi i oblici saradnje između Unije i Agencije, koja počiva na osnovama uzajamnog poštovanja i razumijevanja, a realizuje se u interesu postizanja zajedničkih ciljeva.

Navodi se da je osnovni cilj dokumenta da se putem međusobne saradnje, zasnovane na partnerstvu, omogući realizacija zajedničkih programa, projekata i inicijativa koji pružaju podršku razvoju preduzetništva.

„A u biznis zajednici promovišu ekološka odgovornost, podstiče razvoj cirkularne ekonomije i zelenih poslova i pruža doprinos zaštiti životne sredine, očuvanju prirodnih resursa i održivom razvoju“, dodaje se u zajedničkom saopštenju.

Potpisnici su se, kako je saopšteno, saglasili da predmet obostranog interesovanja predstavljaju promocija i upoznavanje sa novim Zakonom o upravljanju otpadom, kao i promocija ekološke odgovornosti i zaštite životne sredine među biznis zajednicom i drugim javnostima.

UPCG i Agencija sprovodiće zajedničke projekte iz oblasti cirkularne ekonomije, upravljanja otpadom, zaštite životne sredine i održivog razvoja, realizovati programe edukacije, organizovati poslovne i druge događaje.

U saopštenju se navodi da će se Unija i Agencija međusobno informisati o istraživanjima, ekonomskim i drugim analizama koje jedna strana realizuje, razmjenjivati poslovno relevantnih informacija koje podstiču dalji rad UPCG i Agencije i doprinose unapređenju saradnje.

Dodaje se da će UPCG i Agencija zajednički aplicirati za sredstva iz fondova Evropske unije i promovisati zajedničke aktivnosti putem komunikacionih kanala.

