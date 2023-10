Uključio se Hezbolah, Izrael gađao jug Libana

Jerusalim, (MINA) – Izraelska vojska saopštila je danas, da je gađala jug Libana pošto je više minobacačkih projektila ispaljeno ka izraelskoj teritoriji.

Projektili su pali u sporno područje Brdo Dov na granici Libana, a izvještaja o povrijeđenima i šteti nije bilo, javili su izraelski mediji, a prenijela agencija AFP.

“IDF (Izraelske odbrambene snage) poduzimaju pripremne mjere za ovu vrstu mogućnosti i nastavit će da djeluju u svim regionim i onda kada je neophodno da osiguraju sigurnost izraelskih civila”, navedeno je u saopštenju vojske, prenosi Slobodna Evropa.

Saopštenje je objavljeno dan nakon što se Izrael suočio sa iznenadnim napadom palestinskog islamskog Hamasa iz pojasa Gaze na jugu.

Hamas i druge palestinske organizacije umiješane u oružanu borbu s Izraelom prisutne su i u Libanu, podsjeća AFP.

Šiitska militantna organizacija Hezbolah kaže da je ispalila rakete i granate iz Libanona na sjeverni Izrael, javila je agencija dpa.

Direktno su pogođena tri mjesta u farmama Šeba, pojasu zemlje na libanonsko-sirijskoj granici i Golanskoj visoravni pod izraelskom okupacijom, navodi se u saopćenju.

Dodaje se da su rakete ciljale radare, mjesto Zabdin i mjesto Ruvaisat El-Alam, s velikim brojem topničkih granata i navođenih projektila.

