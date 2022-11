Ukinuto rješenje o puštanju Medenice na slobodu

Podgorica, (MINA) – Apelacioni sud prihvatio je žalbu Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) i ukinuo rješenje o puštanju Vesne Medenice na slobodu.

Na sajtu Apelacionog suda podsjeća se da je rješenjem Višeg suda u Podgorici odbijen predlog SDT-a za produženje pritvora i ukinut pritvor Medenici.

Vijeće Apelacionog suda, odlučujući o žalbi SDT-a je, kako se navodi, utvrdilo da je pobijano rješenje zahvaćeno bitnim povredama odredaba krivičnog postupka.

“Jer prvostepeni sud nije ispoštovao naloge iz prethodnog ukidnog rješenja Apelacionog suda Kvsž.br. 240/22 od 10.11.2022.godine, a bio je dužan da raspravi sva sporna pitanja na koja je ukazao drugostepeni sud u ukidnom rješenju”, dodaje se u saopštenju.

