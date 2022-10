UIP donijela rješenje o uklanjanju spomen-ploče u Morinju

Podgorica, (MINA) – Uprava za inspekcijske poslove (UIP) donijela je rješenje prema kojem će spomen-ploča na objektu bivšeg logora Jugoslovenske narodne armije u Morinju biti uklonjena, a najavljeno je će taj predmet biti dostavljen tužilaštvu, piše Dan.

Spomenu ploču su, 10. oktobra, otkrili crnogorski ministari odbrane i vanjskih poslova, Raško Konjević i Ranko Krivokapić sa hrvatskim zvaničnicima.

Inspektor za oblast kulturnih dobara i kulturne baštine 12. oktobra je izašao na lice mjesta i sačinio službenu zabilješku, ali i izvršio insapekcijski nadzor u Opštini Kotor.

“Nakon toga je konstatovao da za postavljanje spomen-obilježja u Morinju ne postoji neophodna dokumentacija”, navodi podgorički list.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS