Podgorica, (MINA) – U akciji nikšićke policije i Posebne jedinice policije jutros je uhapšeno sedam osoba u Nikšiću, saznaje agencija MINA nezvanično.

Službenici Odjeljenja bezbjednosti Nikšić jutros su sa Posebnom jedinicom policije sproveli opsežnu akciju hapšenja uličnih dilera.

Oni su naveli i da su kontrolisali članove organizovanih kriminalnih grupa i bezbjednosno-interesantna lica.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS