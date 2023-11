Uhapšeno 68 vozača zbog vožnje pod dejstvom alkohola

Podgorica, (MINA) – Službenici policije tokom prethodna četiri dana uhapsili su 68 vozača zbog vožnje pod dejstvom alkohola, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da je saobraćajna policija za prethodna četiri dana na crnogorskim putevima evidentirala 89 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedna osoba poginula.

Kako su kazali iz policije, u tim nezgodama je osam osoba teže povrijeđeno, a 32 lakše.

„Pripadnici saobraćajne policije su u okviru represivnih aktivnosti podnijeli 231 prekršajnu prijavu, izdali 1.888 prekršajnih naloga, oduzeli 32 para registarskih oznaka i isto toliko vozila isključili iz saobraćaja“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je zbog vožnje pod dejstvom alkohola policija uhapsila 68 vozača, od čega 26 u Podgorici.

Iz policije su kazali da je na području sjevera za četiri dana kontrolisano 798 vozača, od čega 95 mladih vozača.

„Podnijete su 44 prekršajne prijave i izdato 306 naloga za plaćanje novčanih kazni. Uhapšeno je 14 vozača zbog vožnje pod dejstvom alkohola, od kojih je jedan iz kategorije mladih vozača.“, rekli su iz policije.

Oni su podsjetili da je danas objavljena Naredba o djelovima puta na kojima je obavezna upotreba zimskih guma i apelovali na vozače da poštuju zakonske odredbe u toj oblasti i da vozila budu opremljena za zimske uslove vožnje.

