Uhapšeno 56 osoba zbog vožnje pod dejstvom alkohola

Podgorica, (MINA) – Službenici Regionalnog centra bezbjednosti (RCB) Jug, od 5. do 18. oktobra, uhapsili su 56 osoba zbog vožnje pod dejstvom alkohola, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da je policija na primorju alkotestirali 5.186 vozača.

“Pod uticajem alkohola zatekli su 196 vozača, od čega je njih 56 uhapšeno, zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola u koncentraciji većoj od jednog grama po kilogramu u organizmu“, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, saobraćajana policija je na primorju napisala 249 prekršajnih prijava i izdala 1.915 naloga za plaćanje novčanih kazni.

Iz Uprave policije su kazali da njihovi službenici kontrolisali i operativno interesantne osobe, od čega je sankcionisano 89.

„U deset slučajeva zaplijene opojnih droga, policijski službenici RCB Jug su oduzeli oko 50 grama različitih opojnih droga i deset komada vatrenog oružja“, navodi se u saopštenju.

Poručuje se da će službenici RCB Jug kontrolisati osobe i vozila, ugostiteljske objekte i pojačati aktivnosti na suzbijanja ulične prodaje narkotika.

„Osim toga, kako u dnevnim, tako i u noćnim satima, na teritoriji Bara, Budve, Ulcinja, Kotora, Herceg Novog i Tivata vršiće se pojačana kontrola članova organizovanih kriminalnih grupa i operativno interesantnih osoba”, dodaje se u saopštenju.

Iz policije su rekli da će službenici RCB Jug nastaviti da sprovode aktivnosti, sa ciljem preventivnog djelovanja na uzročnike saobraćajnih nezgoda, a naročito onih sa najtežim posledicama.

Oni su apelovali na građane da poštuju propise Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima, kako ne bi ugrozili svoj, kao ni život drugih učesnika u saobraćaju.

