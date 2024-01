Uhapšeni zbog brze vožnje

Podgorica, (MINA) – Policijski službenici Regionalnog centra bezbjednosti „Sjever“ uhapsili su sedam vozača u Rožajama, Plavu i Andrijevici zbog prekoračenja brzine za preko 60 kilometara na sat (km/h).

Iz Uprave policije je saopšteno da je bjelopoljska policija, na nivou sjeverne regije, tokom vikenda sankcionisala 40 vozača zbog prekoračenja brzine.

“Vršeći kontrolu učesnika u saobraćaju uz upotrebu vozila „presretača“, policijski službenici su podnijeli 20 prekršajnih prijava, uručili 20 prekršajnih naloga, a sedam vozača lišili slobode”, navodi se u saopštenju Uprave policije.

Oni su kazali da je u Rožajama, na dijelu puta na kom je ograničenje 40 km/h, uhapšena E.H. (32) koja je vozila 146 km/h, H.K. (41) koji je vozio 124 km/h, kao i E.K. (26) koji je vozio brzinom od 120 km/h.

Na istom dijelu puta, zbog vožnje brzinom od 116 km/h uhapšen je A.S. (24), kao i B.N. (34) koji je vozio brzinom 109 km/h.

U Plavu je uhapšen A.L. (27) jer je na dijelu puta gdje je ograničenje 40 km/h vozio brzinom 114 km/h.

Policija je uhapsila i F.B. (45) koji je u Andrijevici, na dijelu puta na kom je ograničenje 60 km/h, vozio brzinom 134 km/h.

Iz policije su dodali da su se u autu E.H. koja je vozila 146 km/h, u trenutku kontrole nalazila tri maloljetnika.

“Apelujemo na učesnike u saobraćaju da kao vozači, ali i kao roditelji shvate težinu svojih postupaka, budući da smo nažalost svjedoci da posljedice istih mogu biti i one najteže”, navodi se u saopštenju Uprave policije.

