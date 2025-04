Uhapšeni osumnjičeni za obijanje kuća i vozila u Podgorici i Danilovgradu

Podgorica, (MINA) – Službenici policije uhapsili su Podgoričane J.L. (25) i V.M. (41), osumnjičene za obijanje kuća i vozila u Podgorici i Danilovgradu, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su J.L. i V.M. osumnjičeni za pet teških krađa i dvije krađe u pokušaju, na štetu sedam osoba.

Dodaje se da su te osobe uhapšene u koordinisanim aktivnostima odjeljenja bezbjednosti Danilovgrad i Podgorica.

„Službenici Odjeljenja bezbjednosti Danilovgrad su u nedjelju oko 21 sat u mjestu Donji Zagarač, zaustavili i kontrolisali vozilo marke Pasat, ulcinjskih registarskih oznaka, kojim je upravljao J.L., dok se na mjestu suvozača nalazio V.M.“, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da su osumnjičeni povratnici u izvršenju krivičnih djela iz oblasti imovinskih delikata i zloupotrebe droga.

„Provjerom je utvrđeno da je za J.L. raspisana lokalna potraga, zbog sumnje da je izvršio krivično djelo teška krađa, nakon čega su radi prikupljanja obavještenja, ove osobe dovedene u prostorije Odjeljenja bezbjednosti Danilovgrad“, navodi se u saopštenju.

Iz policije su kazali da su, kriminalističkom obradom, došli do sumnje da su J.L. i V.M, u petak, vozilom Renault Clio, budvanskih registarskih oznaka, u naselju Bandići, odvalili vrata na kući oštećene osobe, ušli u kuću i izvršili premetačinu.

Kako su dodali, osumnjičeni su se nakon toga dali u bjekstvo vozilom u pravcu bulevara Podgorica – Danilovgrad.

„Dolaskom u mjesto Donji Zagarač, oni su kako se sumnja, provalili u kuću drugog oštećene osobe, izvršili premetačinu i dali se u bjekstvo nakon čega su ostavili vozilo na jednom dijelu puta i nastavili kretanje u nepoznatom pravcu“, naveli su iz policije.

U saopštenju se navodi da su, po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvom u Podgorici, J.L. i V.M. uhapšeni zbog sumnje da su izvršili dva krivična djela teška krađa u pokušaju.

„U nastavku aktivnosti u odnosu na ova lica, službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica podnijeli su Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici krivičnu prijavu protiv J.L. i V.M. zbog sumnje da su izvršili pet krivičnih djela teška krađa na štetu pet osoba“, kaže se u saopštenju.

Tom prilikom su, kako se sumnja, provalom u kuće u Piperima i Smokovcu ukrali veću količinu alata, motornu testeru, trimere, aparat za varenje i aparat za pranje vozila na štetu tri osobe.

„Takođe, obijanjem dva vozila u Podgorici, ukrali su od dvije oštećene osobe novčanike sa novcem i dokumentima“, navodi se u saopštenju.

Iz policije su kazali da će J.L. i V.M. u zakonskom roku biti sprovedeni na dalju nadležnost Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici.

