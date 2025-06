Uhapšene tri osobe osumnjičene za pokušaj ubistva

Podgorica, (MINA) – Crnogorska policija uhapsila je E.C (21), T.M. (18) i A.K.(20) iz Novog Pazara osumnjičene da su sinoć u Ulcinju nožem pokušali da ubiju dva državljana Azerbejdžana.

Iz Uprave policije saopšteno je da su osumnjičeni uhapšeni u jednom objektu u naselju Doni Štoj jutros u pet sati i 45 minuta.

Navodi se da su obezbijeđeni dokazi koji upućuju na sumnju da su osumnjičeni u jednom stanu u Ulcinju, kao saizvršioci, nožem pokušali da ubiju A.M (34) i Dž.A. (39), državljane Azejrbedžana.

Osumnjičeni će u zakonom predviđenom roku, uz krivičnu prijavu biti privedeni državnom tužiocu u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici.

Uprava policije se zahvalila građanima Ulcinja koji su bili kooperativni i koji su policijskim službenicima stavili na raspolaganje dostupne tehničke uređaje.

“Kako bi policijski službenici u realnom vremenu izvršili postavku službe i hitne mjere potjere za osumnjičenim licima”, navodi se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS