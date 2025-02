Uhapšene dvije osobe po međunarodnim potjernicama

Podgorica, (MINA) – Državljanin Bosne i Hercegovine N.K. (42), koji je danas oslobođen optužbe za pljačku pošte u Nikšiću, uhapšen je po potjernici slovenačkog Interpola nakon otpusta iz Istražnog zatvora u Spužu, saopšteno je iz Uprave policije.

Kako se navodi, potjernica je raspisana radi obezbjeđenja njegovog prisustva u krivičnom postupku koji se vodi zbog izvršenog krivičnog djela oružana pljačka.

Iz policije su ukazali da je N.K. danas, prvostepenom presudom Višeg suda u Podgorici oslobođen optužbe za pljačku pošte u Nikšiću, u kojoj je ubijen radnik obezbjeđenja.

“Blagovremenom razmjenom informacija između FAST timova Crne Gore i Republike Slovenije, nakon otpusta iz Istražnog zatvora u Spužu, on je uhapšen po osnovu međunarodne potjernice”, kaže se u saopštenju.

N.K. će, dodaje se, biti sproveden sudiji za istrage Višeg suda u Podgorici radi određivanja ekstradicionog pritvora.

Iz Uprave policije su kazali da je, postupajući po međunarodnoj potjernici NCB Interpol-a Podgorica, italijanska policija u gradu Brindizi uhapsila E.R.(32) iz Rožaja.

E.R. se, kako su pojasnili, potražuje u cilju vođenja krivičnog postupka u Crnoj Gori, po naredbi Osnovnog suda u Podgorici, zbog krivičnog djela teška krađa u produženom trajanju.

“Nakon što je uhapšen, njemu je od nadležnog suda u Italiji odeđen ekstradicioni pritvor do izručenja Crnoj Gori”, navodi se u saopštenju.

