Uhapšene četiri osobe zbog vožnje pod dejstvom droge

Podgorica, (MINA) – Barska policija uhapsila je četiri osobe zbog vožnje pod dejstvom narkotika, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije su na mreži X naveli da je uhapšen M.R. (30) iz Bara, koji je bezbjednosno interesantna osoba.

On je, kako se navodi, uhapšen jer je vozio pod dejstvom kokaina.

Dodaje se da je zbog vožnje pod dejstvom marihuane uhapšen A.K. (36) iz Srbije.

Iz policije su kazali da su M.R. i A.K. kažnjeni sa po 900 EUR i zabranom upravljanja vozilima na šest mjeseci.

„Uhapšeni su i državljanin Turske S.B. (32) zbog vožnje pod dejstvom marihuane i D.R. (39) iz Bara koji je bio pozitivan na kokain“, kazali su iz policije i dodali da je sudija za prekršaje obojicu kaznio sa po 900 EUR.

