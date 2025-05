Uhapšena osumnjičena za prodaju droge u Pljevljima

Podgorica, (MINA) – Službenici policije uhapsili su A.Č. (40) zbog sumnje da je izvršila krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da službenici Regionalnog centra bezbjednosti Zapad, u saradnji sa službenicima Sektora za borbu protiv kriminala, u kontinuitetu sprovode planske aktivnosti usmjerene na suzbijanje i sprečavanje ulične distribucije opojnih droga.

„Shodno tome službenici Stanice policije Šavnik su kontrolisali vozilo marke Opel, pljevaljskih registarskih oznaka kojim je upravljala A.Č, dok se sa njom u vozilu nalazila još jedna osoba“, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da su službenici šavničke policije, zajedno sa kolegama iz Odjeljenja bezbjednosti Nikšić, preduzeli niz mjera i radnji iz svoje nadležnosti u odnosu na te osobe, nakon čega su došli do sumnje da je A.Č. u prethodnom periodu na području opštine Pljevlja prodavala tablete buprenofrin, koje se nalaze na listi opijata.

„Sa događajem i saznanjima upoznat je tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju po čijem je nalogu A.Č. uhapšena zbog sumnje da je izvršila krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga“, rekli su iz policije.

