Uhapšena osoba osumnjičena za seksualno uznemiravanje maloljetnika

Podgorica, (MINA) – Službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica identifikovali su i uhapsili E.H (53) osumnjičenog za seksualno uznemiravanje maloljetnika, saopšteno je iz Uprave poliije.

Navodi se da su službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica postupajući po prijavi majke, u kratkom roku identifikovali, pronašli i uhapsili E.H. zbog sumnje da je, na štetu njenog maloljetnog sina, počinio krivično djelo seksualno uznemiravanje.

“Majka maloljetnika je pristupila u prostorije Odjeljenja bezbjednosti Podgorica i podnijela prijavu u kojoj je navela da je prethodno jedno nepoznato muško lice seksualno uznemiravalo njenog sina na javnom mjestu pozivajući ga da pođe sa njim”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da nije bilo fizičkog kontakta između te osobe i maloljetnika.

Ističe se da su policijski službenici odmah postupili po prijavi i u kratkom roku identifikovali, pronašli i po nalogu tužioca uhapsili E.H.

On će, kako su kazali, uz krivičnu prijavu, biti priveden državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici.

“Policija je posvećena zaštiti integriteta i prava građana, a posebno najranijivije kategorije društva- djece i maloljetnika, gdje se po svakoj prijavi postupa hitno i bez odlaganja”, istakli su iz policije.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS