Uhapšen osumnjičeni za pokušaj ubistva

Podgorica, (MINA) – Službenici policije uhapsili su I.B. (21) osumnjičenog za pokušaj ubistva dvije osobe u Podgorici, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije su podsjetili da je u petak, 16. februara oko 13 sati i 40 minuta došlo do fizičkog sukoba dvije veće grupe u neposrednoj blizini podgoričke Elektrotehničke škole „Vaso Aligrudić“.

Navodi se da su tom prilikom dvije osobe povrijeđene oštrim predmetom.

Službenici policije su, kako je saopšteno, identifikovali veći broj učesnika tog događaja i pretresli stan i druge prostorije koje koristi I.B.

“Pretresom su pronađene stvari koje će biti predmet odgovarajućih vještačenja u Forenzičkom centru Uprave policije”, navodi se u saopštenju.

Iz polcije su kazali da je I.B. uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivično djelo ubistvo u pokušaju na štetu dvije osobe.

Iz Uprave policije su dodali da policijski službenici nastavljaju rad na tom predmetu kako bi potpuno rasvjetlili događaj i utvrdili odgovornost ostalih učesnika.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS