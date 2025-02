Uhapšen zbog nedozvoljenog držanja i nošenja oružja

Podgorica, (MINA) – Podgorička policija uhapsila je M.M. (36), nakon što je u vozilu kojim je upravljao pronađeno oružje, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su službenici Interventne jedinice policije, u blizini Tološke šume u Podgorici, kontrolisali M.M. i vozilo marke BMW sa privremenim registarskim tablicama.

Iz Uprave policije su kazali da su u vozilu pronađeni revolver, ručni sprej sa nadražujućim dejstvom i nož.

“Sa događajem je upoznat dežurni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, koji je naložio da se M.M. uhapsi, zbog sumnje da je počinio krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je vozilo privremeno oduzeto radi daljih provjera.

Kako su kazali iz policije, njihovi službenici su pretresli stan i druge prostorije koje koristi M.M.

“Tom prilikom su pronađeni pištolj, puška i 15 komada municije”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da su oružje i municija oduzeti radi pokretanja odgovarajućih postupaka shodno Zakonu o oružju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS