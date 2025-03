Uhapšen Podgoričanin osumnjičen za tešku krađu

Podgorica, (MINA) – Podgorička policija uhapsila je M.M.(30) iz tog grada, zbog sumnje da je počinio krivnično djelo teška krađa, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da je M.M. osumnjičen da je tokom 21. i 22. februara, iz jedne podgoričke osnovne škole ukrao dvije spoljne jedinice klime.

Iz policije su rekli da je M.M. osumnjičen za krivično djelo M.M. teška krađa u produženom trajanju.

“Protiv M.M. je Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici podnijeta krivična prijava zbog sumnje da je izvršio pomenuto krivično djelo”, navodi se u saopštenju.

