Uhapšen osumnjičeni za pucnjavu u Podgorici

Podgorica, (MINA) – Podgorička policija uhapsila je L.M.(23) iz Podgorice koji je osumnjičen za upotrebu vatrenog oružja u jednom ugostiteljskom objektu u centru Glavnog grada, kada je povrijeđeno šest osoba.

Iz Uprave policije saopšteno je da 18 minuta nakon ponoći, Dežurnoj službi Odjeljenja bezbjednosti Podgorica prijavljeno da je u bašti jednog ugostiteljskog objekta u centru grada jedna osoba upotrebila vatreno oružje.

Ističe se da je u pucnjavi povrijeđeno šest osoba, od kojih pet lakše u dijelu donjih ekstremiteta, dok je jedna osoba zadobila ustrijelnu povredu u leđima, ali ona nije životno ugrožena.

Iz policije su kazali da je povrijeđenima ukazana ljekarska pomoć u Kliničkom centru Crne Gore.

Navodi se da su policijski službenici izašli na mjesto događaja, obezbijedili ga i preduzeli hitne mjere i radnje na rasvjetljavanju svih okolnosti događaja i na lociranju i hapšenju osumnjičenog.

Ističe se da je policija u kratkom roku identikovala kao osumnjičenog L.M.(23) iz Podgorice koji je nakon upotrebe vatrenog oružja pobjegao u nepoznatom pravcu.

“Policijski službenici su izvršili uviđaj, uspostavili uže i šire blokade, prikupili obavještenja od desetine osoba i izuzeli video nadzor sa više objekata. Pregledom više lokacija u kratkom roku osumnjičeni L.M. pronađen je i lišen slobode u Fruškogorskoj ulici u naselju Malo brdo”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da se sumnja da je pucnjavi prethodila kafanska svađa.

“Sa događajem je upoznat državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici koji je sa policijskim službenicima izvršio uviđaj.L.M. će u zakonskom roku biti sproveden na dalju nadležnost i postupanje tužilaštvu”, kaže se u saopštenju.

