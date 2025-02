Uhapšen osumnjičeni za napad na policajca

Podgorica, (MINA) – Rožajska policija uhapsila je A.M. (23) iz tog grada, osumnjičenog za napad na policajca, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da je A.M. u četvrtak oko 15 sati, došao u prostorije Odjeljenja bezbjednosti Rožaje i negodovao zbog toga što mu je izdat prekršajni nalog za nepropisno parkiranje.

“Tom prilikom je uputio riječi uvredljive sadržine osobi koja obavlja pripravnički staž u tom Odjeljenju, pri tom se ponašajući drsko”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da ga je policijski službenik koji je bio blizu upozorio na ponašanje, ali da je A.M. nastavio sa uvredama i prijetnjama, nakon čega je krenuo da izlazi iz prostorija policije.

U saopštenju se navodi da je A.M. policijskog službenika, koji ga je pozvao da se vrati, uhvatio rukama za uniformu u predjelu grudi.

“Sa događajem je upoznat tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Rožajama po čijem je nalogu A.M. uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivično djelo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti”, kaže se u saopštenju.

