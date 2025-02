Uhapšen osumnjičeni za nanošenje povreda kćerki

Podgorica, (MINA) – Službenici policije uhapsili su M.J. osumnjičenog za nanošenje povreda maloljetnoj kćerki, saopšteno je iz Osnovnog državnog tužilaštva (ODT) u Nikšiću.

Iz nikšićkog ODT-a su rekli da je M.J. uhapšen po njihovom nalogu i da će biti priveden na saslušanje dežurnom tužiocu.

“Postoji osnovana sumnja da je M.J. u nedjelju nanio povrede maloljetnoj kćerki i da je na taj način izvršio krivično djelo nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici”, navodi se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS