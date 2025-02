Uhapšen osumnjičeni za deset teških krađa

Podgorica, (MINA) – Službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica uhapsili su B.B. (28), osumnjičenog za deset teških krađa, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije su kazali da je B.B. krivična djela izvršio na način što je od osam osoba otuđio osam bicikala, od kojih su većina bili obezbijeđeni sigurnosnim sajlama koje je upotrebom podesnog sredstva kidao.

„Iz vozila jednog oštećenog je otuđio akumulator, a od još jednog oštećenog jelku veće materijalne vrijednosti“, navodi se u saopštenju.

Dodaje da je je policija pronašla dio otuđenih predmeta koji će biti vraćeni vlasnicima.

Iz Uprave policije su kazali da će B.B. uz krivičnu prijavu biti priveden postupajućem tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu na dalju nadležnost.

