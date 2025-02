Uhapšen Nikšićanin koji je prodavao drogu u dvorištu škole

Podgorica, (MINA) – Službenici policije uhapsili su D.G. (18) iz Nikšića koji je prodavao drogu u dvorištu jedne osnovne škole u tom gradu, saopštili su iz Uprave policije i dodali da je protiv osobe koja je kupila tu drogu podnijeta prekršajna prijava.

Navodi se da su D.G. u ponedjeljak uhapsili službenici Jedinice za borbu protiv droge, po nalogu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, zbog sumnje da je počinio krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

Njega su, kako se dodaje, policijski službenici zatekli u dvorištu jedne osnovne škole u Nikšiću, nakon prodaje droge drugoj osobi.

„D.G. će uz krivičnu prijavu biti sproveden na dalje postupanje Višem državnom tužilaštvu u Podgorici“, kazali su iz policije.

Oni su rekli da je protiv A.Č. (19), koji je od D.G. kupio drogu, podnijeta prekršajna prijava zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o sprečavanju zloupotrebe droga.

U saopštenju se navodi da će službenici Odjeljenja bezbjednosti Nikšić nastaviti sa kontinuiranim obilascima dvorišta osnovnih i srednjih škola u cilju prevencije situacija koje mogu ugroziti bezbjednost učenika.

Nikšićka policija će, kako se dodaje, nastaviti i sa otkrivanjem i suzbijanjem krivičnih djela iz oblasti zloupotrebe narkotika i stavljanja u promet droga, u cilju razbijanja mreža ulične prodaje narkotika i stvaranja bezbjednog ambijenta za građane.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS