Uhapšen državljanin Srbije kod kojeg je pronađen kokain

Podgorica, (MINA) – Kotorska policija uhapsila je državljanina Srbije M.R. (38) kod kojeg je pronašla kokain, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su policajci u mjestu Lepetani kontrolisali putničko motorno vozilo, tivatskih registarskih oznaka, kojim je upravljao M.R.

„On je prilikom kontrole progutao jednu kesicu sa sadržajem za koji se sumnja da je kokain“, kaže se u saopštenju.

Iz Uprave policije su kazali da je M.R. drugu kesicu sa istom materijom predao policijskim službenicima.

Kako su naveli, M.R. je uhapšen po nalogu tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, zbog sumnje da je počinio krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

