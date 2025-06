Uhapšen državljanin BiH kod kojeg su pronađeni kokain i marihuana 

Podgorica, (MINA) – Službenici policije uhapsili su u Budvi državljanina Bosne i Hercegovine (BiH) M.C. (29) kod kojeg su pronađeni kokain i marihuana, saopšteno je iz Uprave policije.

Kako su kazali, službenici Posebne jedinice policije kontrolisali su sinoć nepoznatog muškarca, koji je pobjegao.

Iz policije su rekli da su, nakon što je sustignut, kod njega pronađene dvije pvc kesice sa oko pet grama bijele praškaste materije nalik na kokain, jedna pvc kesica sa 40 grama materije nalik na marihuanu, kao i 130 EUR i mobilni telefon.

„Predat je na dalje postupanje službenicima Odjeljenja bezbjednosti Budva koji su utvrdili da se radi o M.C, državljaninu BiH“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su pretresom stana koji koristi M.C. pronađeni vaga za precizno mjerenje, dvije takozvane drobilice za marihuanu sa tragovima droge, dva ručna spreja sa nadražujućim dejstvom, više pvc kesica koju su namijenje daljem pakovanju narkotika i drugi predmeti.

„Sa događajem je upoznat državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, po čijem je nalogu M.C. uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga“, kaže se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS