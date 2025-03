Uhapšen albanski državljanin koji je uznemiravao dvije djevojčice

Podgorica, (MINA) – Službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica uhapsili su L.T. (53), državljanina Albanije, zbog sumnje da je počinio krivično djelo seksualno uznemiravanje na štetu dvije maloljetne djevojčice u Tuzima.

Iz Uprave policije saopšteno je da su osumnjičenog prijavili mještani, nakon čega su policijski službenici pronašli L.T i doveli ga u prostorije Odjeljenja bezbjednosti Podgorica.

Navodi se da su od njega i od više drugih osoba uzete izjave.

“O svemu je obaviješten državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, koji je naložio da se L.T. liši slobode. On će, uz krivičnu prijavu, u zakonskom roku biti priveden nadležnom tužiocu”, kazali su iz policije.

