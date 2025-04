Ugovore sa FZO potpisalo 175 stomatoloških ordinacija

Podgorica, (MINA) – Ugovore sa Fondom za zdravstveno osiguranje (FZO) potpisalo je 175 stomatoloških ordinacija, saopštili su iz te institucije, navodeći da od danas osiguranici mogu dobiti stomatološke usluge u svim opštinama.

Iz FZO su rekli da će precizne informacije o ordinacijama koje će usluge pružati po opštinama biti objavljene na internet stranici Fonda.

Oni su demantovali navode predstavnika Stomatološke komore da je bilo ko iz FZO uticao, prijetio ili ucjenjivao stomatologe da potpišu ugovore sa Fondom.

„Sa indignacijom odbacujemo tvrdnje da su predstavnici Fonda “ušli u predizbornu kampanju, koliko su zvali stomatologe” i ističemo da je Fond ozbiljna institucija, čije rukovodstvo vodi računa o pravima osiguranika i svih subjekata zdravstvenog sistema, među kojima su i stomatolozi“, kaže se u saopštenju.

Kako su naveli iz FZO, da je istina na njihovoj strani govori činjenica da su upravo od velikog broja stomatologa prethodnih dana dobili informaciju da rukovodstvo Stomatološke komore vrši pritisak na njih tako što im prijeti da će ostati bez licenci za rad ukoliko potpišu ugovore sa Fondom.

Oni su kazali da su nekorektni navodi predstavnika Stomatološke komore da su predstavnici Fonda „neznaveni“, „društveno neodgovorni“ i nespremni da traže veći budžet za potrebe stomatologa.

„Podsjećamo da je aktuelni menadžment Fonda, predvođen direktorom Vukom Kadićem, za prošlu godinu izdejstvovao uvećanje bužeta za stomatologiju za čak 20 odsto u odnosu na 2023. godinu“, rekli su iz FZO i dodali da je budžet prošle godine uvećan na šest miliona EUR, sa pet iz prethodne godine.

Navodi se da tada niko iz Stomatološke komore nije izašao u javnost i zahvalio Fondu zbog napora koje je uložio u tom pogledu.

„Ali su zato bili jako brzi da napadnu FZO kada je ove godine budžet smanjen za sedam odsto u odnosu na prošlu godinu, što je u apsolutnim brojevima 400 hiljada EUR manje“, dodaje se u saopštenju.

Ističe se da budžet nije umanjem po odluci Fonda, već Ministarstva finansija.

Iz FZO su pozvali vršiteljku dužnosti predsjednice Stomatološke komore Jelenu Bulajić da odgovor na pitanje „gdje su pare“ potraži na drugoj adresi.

„Jer je Fond učinio sve što je bilo u njegovoj nadležnosti da budžet za ovu godinu ostane najmanje na nivou iz prethodne“, kazali su iz FZO.

Oni su zahvalili svim stomatolozima koji nijesu odbili da obavljaju svoj posao prethodnih dana, koji su primali pacijente i nijesu dozvolili da ostanu bez potrebne stomatološke usluge.

„Ostaćemo otvoreni za svaki vid saradnje sa stomatolozima, jer smo svjesni da našim osiguranicima moramo obezbijediti pravovremenu i kvalitetnu zdravstvenu zaštitu i da oni ne smiju trpjeti posljedice bilo čije neodgovornosti i nekorektnog ponašanja“, naveli su iz FZO.

Oni su pozvali sve relevantne subjekte da ubuduće doprinesu da svi zajedno osiguranicima, a posebno djeci, trudnicama, osobama sa invaliditetom i penzionerima, omoguće što bolje stomatološke usluge, jer je to, kako su kazali, zajednička obaveza od koje se ne smije odstupiti.

