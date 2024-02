Učenici i nastavnici učiće o važnosti brige o životnoj sredini

Podgorica, (MINA) – Fondacija “Čini dobro” nastaviće ove godine sa projektom “Čini dobro-recikliraj” u pet obrazovno-vaspitnih ustanova, sa sjevera i juga Crne Gore, kroz koji će najmanje 500 djece, učenika i prosvjetnih radnika sticati znanja o važnosti brige o životnoj sredini.

Kako je saopšteno iz Fondacije „Čini dobro“, projekat će u ovoj godini biti nastavljen zahvaljujući Airbnb Community Fondu.

Izvršna direktorica Fondacije Marija Jovović kazala je da ih posebno raduje da je njihov rad prepoznala crnogorska Airbnb zajednica domaćina koja ih je odabrala za dodjelu Airbnb Community Fund granta, u partnerstvu s GlobalGiving-om.

Kako je rekla, upravo je njihova podrška omogućila nastavak projekta Čini dobro-recikliraj.

Jovović je navela da će projekat u narednih deset mjeseci biti realizovan u Srednjoj mještovitoj školi “Danilo Kiš” u Budvi, kao i osnovnim školama (OŠ) “Kekec” u Sutomoru, “Radomir Mitrović” u Beranama, “Aleksa Đilas Bećo” u Mojkovcu i predškolskoj ustanovi „Eko bajka” u Pljevljima.

„Projektom će biti obuhvaćeno najmanje 500 djece, učenika i prosvjetnih radnika koji će kroz radionice i neposrednu komunikaciju sticati znanja o važnosti brige o životnoj sredini koju dijelimo“, rekla je Jovović.

Kako je kazala, fokus će biti na temama koje se odnose na otpad, štetnost plastičnog otpada, proces reciklaže, pozitivne primjere iz zajednice koji su na kreativan i koristan način upotrijebili plastiku za proizvodnju novih predmeta kao što je eko daska, koju proizvode u 3D sobi.

Jovović je istakla da posebnu zahvalnost duguju Airbnb Fondu za zajednice, GlobalGiving-u i crnogorskoj Airbnb zajednici domaćina.

„Zahvaljujući njihovoj podršci omogućeno nam je da aktivnostima koje nam predstoje edukujemo, inspirišemo i ohrabrimo djecu i učenike da budu promoteri recikliranja u svojim porodicama i zajednici, da šireći znanje utiču na negativno ponašanje, navike i svijest drugih o plastici, reciklaži i benefitima koje ona donosi čovječanstvu”, kazala je Jovović.

Airbnb Community Fund osnovan je za jačanje zajednica širom svijeta.

Iz Fondacije „Čini dobro“ su kazali da je Airbnb Community Fund, proslavljajući svoju treću godinu, u partnerstvu s GlobalGiving i Deed, usmjerio bespovratna sredstva u više od 120 neprofitnih organizacija u 44 države, na šest kontinenata.

Kako su naveli, Airbnb domaćini, uključujući članove lokalnih klubova domaćina, odabrali su mnoge neprofitne organizacije.

„Pod liderstvom domaćina volontera Klubovi domaćina su lokalne zajednice Airbnb domaćina koji se okupljaju kako bi se povezali međusobno is Airbnb-om“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su lideri Klubova domaćina radili, sa svojim članovima, na identifikovanju neprofitnih organizacija koje čine razliku u njihovim lokalnim zajednicama.

Lider lokalnog Kluba domaćina – Airbnb zajednice Crna Gora, Danko Drakić, rekao je da velika zahvalnost pripada domaćinima iz Crne Gore sa Airbnb platforme.

Kako je naveo, zahvalnost pripada i predstavnicima poslovne zajednice koji su se marljivim radom istakli i uspjeli da skrenu pažnju jednoj takvoj kompaniji kao što je Airbnb da obezbjedi, po prvi put, sredstva za donaciju za Crnu Goru.

“Airbnb posvećuje pažnju svakom pojedincu i sva naša podrška usmerena je na očuvanje života i razvoj sredine“, rekao je Drakić.

Iz Fondacije su kazali da će se tokom projekta u obrazovno-vaspitnim ustanovama sakupljati plastika, a svaka ustanova će dobiti po četiri eko kante i četiri eko klupe napravljene od eko daske.

