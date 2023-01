U zdravstvene objekte u Ulcinju investirano preko pola miliona EUR

Podgorica, (MINA) – Investicijom od preko pola miliona EUR u zdravstvene objekte u Ulcinju, Vlada pokazuje istinsku brigu o zdravstvenoj infrastrukturi i zdravlju građana te opštine.

To je saopšteno nakon što je delegacija Vlade, na čelu sa premijerom Dritanom Abazovićem, obišla zdravstvene objekte u Ulcinju.

Iz Ministarstva zdravlja su kazali da uskoro počinje sa izgradnjom drugi blok Doma zdravlja Ulcinj u koji je investirano preko pola miliona EUR i podsjetili na ulaganja od oko 100 hiljada u toku prošle godine.

Kako su naveli, oko 65 hiljada EUR uloženo je u Zavod za hitnu medicinsku pomoć.

“Vlada time pokazuje istinsku brigu o zdravstvenoj infrastrukturi i zdravlju građana najjužnije crnogorske opštine”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je Abazović podržao velike investicije koje, kako je kazao, nijesu zaobišle Ulcinj.

On je zahvalio ministru zdravlja Dragoslavu Šćekiću na konstantnom angažmanu za bolje uslove za liječenje građana i turista.

“Novi blok Doma zdravlja kreće sa izgradnjom. Očekujem početkom marta, eventualno u prvih deset dana tog mjeseca, da se završe svi radovi na novoj Hitnoj pomoći u Ulcinju”, kazao je Abazović.

Šćekić je rekao da je ulcinjski Dom zdravlja bogatiji za ultrazvučni aparat visoke klase Affiniti 30 , injektor za CT (skener), kao i digitalizovani rtg aparat.

“Vrijednost te opreme iznosi skoro 65 hiljada EUR. Takođe, ovdje su tokom prošle godine urađeni i sanacioni radovi vrijedni preko 50 hiljada EUR”, rekao je Šćekić.

On je kazao da je posebno važan projekat koji slijedi a tiče se dogradnje Doma zdravlja, za šta je iz kapitalnog budžeta predviđeno izdvajanje od oko 460 hiljada EUR.

“Ovakvim ulaganjima pokazujemo poseban senzibilitet za zapuštenu zdravstvenu infrastrukturu u koju nije ulagano godinama”, saopštio je Šćekić.

On je dodao da je u toku rekonstrukcija i adaptacija jedinice Zavoda za hitnu medicinsku pomoć u Ulcinju gdje vrijednost radova iznosi oko 65 hiljada EUR.

Prema riječima Šćekića, radovi se finansiraju iz sopstvenih sredstava Zavoda, zahvaljujući domaćinskom upravljanju menadžmenta i posvećenom radom zaposlenih u ovoj jedinici.

