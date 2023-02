U vaspitnim grupama prosječno 32 djece

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori postoje 54 predškolske ustanove, a u vaspitnim grupama prosječno boravi 32 djece, pokazuju podaci Uprave za statistiku (Monstat).

Iz Monstata su naveli da je od ukupnog broja predškolskih ustanova 21 javna i 33 privatne, sa mrežom od 159 vaspitnih jedinica, u okviru kojih je organizovano 829 vaspitnih grupa.

Prema podacima, u predškolskim ustanovama u ovoj školskoj godini upisano je 24.663 djece, od čega 11.715 djevojčica i 12.948 dječaka.

“U odnosu na prošlu školsku godinu upisane djece je više za 7,2 odsto”, naveli su iz Monstata, dodajući da 95,3 odsto djece ide u državne vrtiće.

Podaci Monstata pokazuju da u vaspitnoj grupi u javnim predškolskim ustanovama prosječno boravi 32 djece, a u privatnim 12.

Od ukupnog broja zaposlenih u predškolskim ustanovama vaspitači čine 45,8 odsto.

