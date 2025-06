U Ulcinju uhapšen srpski državljanin po potjernici beogradskog Inteprola

Podgorica, (MINA) – Ulcinjska policija uhapsila je srpskog državljanina N.R. (35), po potjernici beogradskog Interpola, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da je Beograđanin N.R. uhapšen u nedjelju u Ulcinju.

“Za N.R. je raspisana potjernica po naredbi Osnovnog suda u Beogradu radi izdržavanja zatvorske kazne od tri godine i osam mjeseci, po presudi Višeg suda u Novom Sadu zbog počinjenih krivičnih djela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet droga”, kaže se u saopštenju.

N.R. će, kako se dodaje, u zakonskom roku biti sproveden sudiji za istrage Višeg suda u Podgorici.

