U toku ekstradicija Duška Kneževića u Crnu Goru

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Atlas grupe Duško Knežević trebalo bi danas da bude izručen Crnoj Gori iz Velike Britanije, prenose RTCG i Televizija Vijesti.

Vijesti saznaju da je Knežević u pratnji policije krenuo jutros letom iz Londona ka Crnoj Gori, i da se njegov dolazak u Podgoricu očekuje oko 13 sati”.

RTCG prenosi da više detalja zasad nije poznato, a da im Kneževićev advokat Zdravko Đukanović kazao da nema takvu informaciju i ne može da potvrdi navode.

Ekstradicija Kneževića realizuje se nakon što je Vestminsterski sud Velike Britanije još prošle godine nepravosnažno donio odluku da izruči biznismena Crnoj Gori, kojeg Specijalno državno tužilaštvo (SDT) traži još od jula 2019. godine.

