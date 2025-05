U ruskom napadu na Ukrajinu ubijeno devet osoba

Kijev, (MINA) – U ruskom napadu na autobus, u regiji Sumi u Ukrajini, poginulo je devet osoba, a četiri su ranjene, kazali su ukrajinski zvaničnici.

Napad se dogodio nekoliko sati nakon što su Moskva i Kijev održali prve direktne mirovne pregovore, prenosi Rojters.

“Ovo nije samo još jedno granatiranje, to je cinični ratni zločin”, navela je ukrajinska nacionalna policija na Telegramu.

Ruska državna novinska agencija TASS izvijestila je, pozivajući se na izjavu ministarstva odbrane, da su ruske snage dronovima napale područje za prikupljanje ukrajinske vojne opreme u regiji Sumi.

Načelnik vojne uprave Sumija Ihor Tkačenko naveo je na Telegramu da je u toku operacija spašavanja.

Rojters nije mogao nezavisno da provjeri ukrajinske i ruske izvještaje.

Obje strane poriču da ciljaju civile u svojim napadima, ali hiljade ljudi je poginulo u sukobu, od čega velika većina Ukrajinci.

