U racijama uhapšeno šest osoba, pronađeni kokain i marihuana

Podgorica, (MINA) – Službenici policije su, tokom prvomajskih praznika, izvršili racije u 18 ugostiteljskih objekata, pronašli kokain i marihuanu i uhapsili šest osoba, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su te osobe uhapšene tokom planskih preventivnih aktivnosti policije na održavanju stabilnog javnog reda i mira tokom prvomajskih praznika i kontroli operativno interesantnih osoba i njihovog boravka u ugostiteljskim objektima i na javnim mjestima, u cilju suzbijanja nasilja i pronalaska i oduzimanja ilegalnih supstanci i drugih nedozvoljenih predmeta.

Iz policije su kazali da su službenici regionalnih centara bezbjednosti Centar, Jug, Sjever i Zapad sproveli operativno-taktičku mjeru i radnju Racija i izvršili kontrolu i pregled gostiju u 18 ugostiteljskih objekata.

„Tom prilikom uhapsili su šest osoba, izdali 17 prekršajnih naloga, oduzeli kokain i marihuanu i podnijeli prekršajne prijave protiv devet osoba“, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, služvenici Odjeljenja bezbjednosti Bar su, u noći između petka i subote sproveli racije u četiri ugostiteljska objekta i jednom automat klubu, u kojima su zatekli i kontrolisali više osoba, među kojima i osam operativno interesantnih – D.P, N.P, I.B, D.N, M.S, D.J, M.L. i A.M.

„Iste večeri, službenici Odjeljenja bezbjednosti Ulcinj su, u odvojenoj aktivnosti, postupajući po planu sprečavanja zloupotrebe opojnih droga, na Maloj plaži, u blizini održavanja jedne muzičke manifestacije, kao i u rejonu Ade Bojane i ušća rijeke Bojane, kontrolisali više osoba“, dodaje se u saopštenju.

Iz policije su kazali da su kod B.Z. (23) i F.Dž. (29), kosovskih državljana, pronađene kesice sa kokainom, dok su takođe kod kosovskih državljana A.S. (20), D.K. (20) i S.V. (47) i državljanina Srbije N.R. (27) pronađena pakovanja sa marihuanom.

„Svih šest osoba je uhapšeno, shodno Zakonu o sprječavanju zloupotrebe droga i biće sprovedeni Sudu za prekršaje u Ulcinju, dok su kokain i marihuana oduzeti“, rekli su iz policije.

Kako su rekli, službenici Regionalnog centra bezbjednosti Centar takođe su izveli racije u pet ugostiteljskih objekata, u kojima je kontrolisano 20 osoba, među kojima dvije operativno interesantne.

U saopštenju se navodi da su službenici Regionalnog centra bezbjednosti Sjever sinoć izveli akciju „Tragač“ u okviru koje je sprovedena operativno-taktička mjera i radnja Racija.

„Tom prilikom kontrolisano je 164 vozila i vozača, među kojima i pet operativno interesantnih osoba, izvršen je pregled 73 vozača i 58 vozila, alkotestirana su 32 vozača, a uhapšena je jedna osoba zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola“, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da je izdato 17 prekršajnih naloga i da su podnijete dvije prekršajne prijave.

„U okviru iste operativno-taktičke mjere i radnje, u odvojenim aktivnostima, policijski službenici u Bijelom Polju kontrolisali su jedan ugostiteljski objekat i izvršili pregled 150 osoba i deset vozila“, navodi se u saopštenju.

Ističe se da je prilikom kontrole osoba E.C. (20) policijskim službenicima predala pvc pakovanje sa kokainom.

„Protiv te osobe će nadležnom sudu za prekršaje biti podnijeta prekršajna prijava shodno Zakonu o sprečavanju zloupotrebe opojnih droga“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su kazali da službenici Regionalnog centra bezbjednosti Zapad su na području svoje nadležnosti u okviru operativno-taktičkih mjera i radnji kontrolisali ukupno sedam ugostiteljskih objekata i 180 osoba.

