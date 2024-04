U pucnjavi u Meterizima ubijen R.M.

Podgorica, (MINA) – U pucnjavi koja se danas dogodila u mjestu Meterizi, na magistralnom putu Podgorica – Cetinje, ubijen je R.M. (29), saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da je, prema do sada raspoloživim informacijama, vozilo koje je zapaljeno pripadalo R.M.

Iz Uprave policije su kazali da, u odnosu na prve informacije o izvršenju krivičnog djela kojima raspolažu, službenici policije tragaju za izvršiocem ili više njih.

“U toku su prikupljanja obavještenja od više osoba, a preduzimaju se i druge operativno – taktičke mjere i radnje”, kaže se u saopštenju policije.

Dodaje se da su svi kapaciteti obavještajno bezbjednosnog sektora stavljeni na raspolaganje u cilju rasvjetljavanja tog događaja.

