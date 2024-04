U pucnjavi jedna osoba povrijeđena

Podgorica, (MINA) – U pucnjavi koja se dogodila u mjestu Meterizi, na magistralnom putu Podgorica – Cetinje, jedna osoba je povrijeđena, saopšteno je iz Uprave policije. Navodi se da je do pucnjeve došlo danas u 18 sati i 40 minuta. “Policija je na licu mjesta, preduzimaju se intenzivne aktivnosti u cilju utvrđivanja svih činjenica i okolnosti i rasvjetljavanja događaja”, navodi se u saopštenju policije. Kako se dodaje, javnost će blagovremeno biti obaviještena o ishodu preduzetih aktivnosti.

