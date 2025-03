U Prijedoru poplavljeno 600 objekata, evakuisani stanovnici iz dvije MZ

Sarajevo, (MINA) – Na području Prijedora, grada na sjeverozapadu Republike Srpske (RS), prema posljednjim informacijama poplavljeno je 600 objekata, a situacija je sve alarmantnija.

Vršilac dužnosti direktora Civilne zaštite RS-a Boris Trninić kazao je da niko nije životno ugrožen, prenosi Klix.ba.

“Timovi Republičke uprave civilne zaštite sa više čamaca i članova posade su na terenu i pomažu teritorijalnim vatrogasno-spasilačkim jedinicama u dvije mjesne zajednice u prebacivanju građana iz kuća na prostor koji nije poplavljen”, rekao je Trninić.

Najkritičnije je u naseljima Tukovi i Gomjenica.

Gradonačelnik Prijedora Slobodan Јavor, nakon održane sjednice štaba za vanredne situacije, rekao je za Radio Televiziju Republike Srpske da je protekla noć u ovom gradu bila veoma teška i da najveće probleme pravi rijeka Gomjenica čiji nivo iznosi 6,2 metra.

Tokom noći evakuisano je i 12 mještana.

Trenutno je najkritičnija situacija u stanicama Blagaj i Svodna, imajući u vidu da je rijeka Sana još u porastu.

Kada je u pitanju rijeka Una, od nje za sada ne prijeti opasnost željezničkoj infrastrukturi.

